Как выглядит самый жуткий аэропорт России
На самом деле тут еще должно было быть написано: «Самый северный», но это не так — посёлок Диксон, о котором идет речь, действительно является самым северным населенным пунктом России, однако недавно открывшийся аэропорт Сабетта на Ямале, обслуживающий вахтовиков, расположен еще севернее. В Диксоне же есть постоянное население: 569 человек.
Аэропорт построен еще до войны и его здания, похоже, не ремонтировались с тех пор. В прошлом он был базой ледовых самолётов-разведчиков, а сам поселок имел значение как метеостанция и порт на Северном морском пути.
На страницах снова пост неутомимого авиаблогера Ильи shatilin Шатилина, которым я решил поделиться с вами, пока снимаю новые убойные трэвел-материалы. Диксон это такая задница планеты, что дешевле сделать американскую визу и слетать на Аляску, но...Кстати, откуда я взял фотки Илья я не знаю, наверное где-то в интернете украл, оставим это на его совести :)
Взлетно-посадочная полоса аэропорта Диксон — это просто уложенные в землю бетонные плиты. Знаете, как подъездная дорога для самосвалов на какой-нибудь стройке. По формальным признакам (длина 1500 м, ширина 20) она подходит для приема большинства небольших самолетов, и в былые годы сюда летал, например, Як-40.
Як-40 больше не летает. Однако сейчас состояние ВПП такое, что в Диксон может летать только Ан-24 или Ан-26. Собственно, они сюда и летают: рейсы выполняет авиакомпания «Красавиа», раз в неделю отсюда можно улететь в Норильск, заплатив за полуторачасовой перелет примерно 13 тысяч рублей в одну сторону. Несмотря на наличие ИАТА-кода (DKS), поисковики такого аэропорта не знают. Улететь по расписанию – большая удача, часто приходится ждать погоду: аэропорт иной раз закрывали по метеоусловиям почти на 7 дней!
Так выгружают багаж. Очень непривычно было после сервиса больших аэропортов услышать из кузова: «Эй, а вещи никому не нужны, что ли? Помогаем разгружать!»
Пассажирские Ан-26 переделаны из военно-транспортных (в свою очередь, Ан-26 — это и есть военно-транспортная версия Ан-24), поэтому в них нет кресел, раскладывающихся в плоскую кровать, бортовой системы развлечений, лампочек индивидуального освещения и прочих «излишеств». Да что там, даже багажных полок нет, так что тюки можно сваливать просто на пол.
Самый молодой самолет выпущен в 1982 году, самый возрастной — в 1972. В «Красавиа» ожидают, что эти самолеты будут эксплуатироваться еще около 10 лет. На чем летать в Диксон, когда их спишут, решительно непонятно: современная техника не выдержит такого испытания.
Придется тогда восстанавливать стоящий в аэропорту с 1976 года самолет-памятник Ли-2 (1951 года выпуска) с лыжами вместо шасси.
В 2010 году аэропорт даже закрывали из-за плохого состояния полосы, но других разумных способов попасть в Диксон нет. Ежегодный пассажиропоток аэропорта составляет 4400 человек. Летом 2018 года аэропорт передан из собственности “Красавиа” в федеральную собственность (ФКП “Аэропорты Красноярья”), что дает надежду на его приведение в порядок. На это потребуется около 300 млн. рублей.
А я вот думаю, что хорошее место dick's son не назовут....Так что я уж лучше на Аляску. Ещё осталось несколько постов оттуда, как-нибудь выложу. Как я летал на гидроплане в отдалённый посёлок типа Диксона, например. Тоже люди живут небогато, но такой гнетущей дичи и безнадёжья там нет и в помине. И вам как - нормальный аэропорт?
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Практически любое детство приятно вспоминать, даже если оно прошло в нищих фавелах бразилии
Детство само по себе прекрасно
Но место это убогое, и жить там постоянно нельзя
Тем болен детям
Классно!
Неудобно, конечно, зато те, кто тут побывал, его на всю жизнь запомнят!
Я надеюсь, там живут исключительно вахтовики?
В этой жопе мира
Edited at 2018-10-24 08:32 (UTC)
Зачем?
Душевная, узнаваемая песня. «Я тоже мог бы рассказать тебе о Севере».
https://youtu.be/GUS1546bWUo