Как выглядит самый жуткий аэропорт России



На самом деле тут еще должно было быть написано: «Самый северный», но это не так — посёлок Диксон, о котором идет речь, действительно является самым северным населенным пунктом России, однако недавно открывшийся аэропорт Сабетта на Ямале, обслуживающий вахтовиков, расположен еще севернее. В Диксоне же есть постоянное население: 569 человек.

Аэропорт построен еще до войны и его здания, похоже, не ремонтировались с тех пор. В прошлом он был базой ледовых самолётов-разведчиков, а сам поселок имел значение как метеостанция и порт на Северном морском пути.



На страницах снова пост неутомимого авиаблогера Ильи shatilin Шатилина, которым я решил поделиться с вами, пока снимаю новые убойные трэвел-материалы. Диксон это такая задница планеты, что дешевле сделать американскую визу и слетать на Аляску, но...Кстати, откуда я взял фотки Илья я не знаю, наверное где-то в интернете украл, оставим это на его совести :)



Взлетно-посадочная полоса аэропорта Диксон — это просто уложенные в землю бетонные плиты. Знаете, как подъездная дорога для самосвалов на какой-нибудь стройке. По формальным признакам (длина 1500 м, ширина 20) она подходит для приема большинства небольших самолетов, и в былые годы сюда летал, например, Як-40.


Як-40 больше не летает. Однако сейчас состояние ВПП такое, что в Диксон может летать только Ан-24 или Ан-26. Собственно, они сюда и летают: рейсы выполняет авиакомпания «Красавиа», раз в неделю отсюда можно улететь в Норильск, заплатив за полуторачасовой перелет примерно 13 тысяч рублей в одну сторону. Несмотря на наличие ИАТА-кода (DKS), поисковики такого аэропорта не знают. Улететь по расписанию – большая удача, часто приходится ждать погоду: аэропорт иной раз закрывали по метеоусловиям почти на 7 дней!



Так выгружают багаж. Очень непривычно было после сервиса больших аэропортов услышать из кузова: «Эй, а вещи никому не нужны, что ли? Помогаем разгружать!»

Пассажирские Ан-26 переделаны из военно-транспортных (в свою очередь, Ан-26 — это и есть военно-транспортная версия Ан-24), поэтому в них нет кресел, раскладывающихся в плоскую кровать, бортовой системы развлечений, лампочек индивидуального освещения и прочих «излишеств». Да что там, даже багажных полок нет, так что тюки можно сваливать просто на пол.



Самый молодой самолет выпущен в 1982 году, самый возрастной — в 1972. В «Красавиа» ожидают, что эти самолеты будут эксплуатироваться еще около 10 лет. На чем летать в Диксон, когда их спишут, решительно непонятно: современная техника не выдержит такого испытания.



Придется тогда восстанавливать стоящий в аэропорту с 1976 года самолет-памятник Ли-2 (1951 года выпуска) с лыжами вместо шасси.



В 2010 году аэропорт даже закрывали из-за плохого состояния полосы, но других разумных способов попасть в Диксон нет. Ежегодный пассажиропоток аэропорта составляет 4400 человек. Летом 2018 года аэропорт передан из собственности “Красавиа” в федеральную собственность (ФКП “Аэропорты Красноярья”), что дает надежду на его приведение в порядок. На это потребуется около 300 млн. рублей.









А я вот думаю, что хорошее место dick's son не назовут....Так что я уж лучше на Аляску. Ещё осталось несколько постов оттуда, как-нибудь выложу. Как я летал на гидроплане в отдалённый посёлок типа Диксона, например. Тоже люди живут небогато, но такой гнетущей дичи и безнадёжья там нет и в помине. И вам как - нормальный аэропорт?

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Что осталось после русских на Аляске
Русские пришли, русские ушли, русские вернулись. Вот краткая история острова Кадьяк с 18 века до сегодняшних дней. Именно отсюда началась история покорения «нашей» Америки. Именно покорения, а не открытия или освоения - местные народы вспоминают те времена как «самые чёрные» в своей истории.…
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ptiburducoff
Блин, ну как? Как, зная о существовании Москвы, Питера, Краснодарского края, Красноярска , Турции , Греции, Англии, Франции, как можно взять и решить жить в этой тотальной заднице???
(Анонимно)
Поёт морзянка за окном весёлым дисконтом, кругом снега хоть сотню вёрст исколеси, четвёртый день пурга качается над Диксоном, но только ты об этом лучше песню расспроси. ПЕСНЯ ИЗ ДАЛЁКОГО ДЕТСТВА ИСПОЛНЯЛ КАЖЕТСЯ ЭДУАРД ХИЛЬ.
(Анонимно)
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