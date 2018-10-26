Что строят узбеки у себя на родине
Гастарбайтеры из Средней Азии застроили всю Москву и окраины дешёвым жильём, а теперь вернулись назад и устроили строительный бум у себя дома. Советское «наследие» пятиэтажек безжалостно сносят, но что же появляется на месте панелек?
Снести всё и построить заново! Смотрим и читаем, кто,зачем, а главное КАК обновляет города Узбекистана.
1 Узбеки — нация строителей. И это не Лужков придумал, а гораздо раньше. Хива, Бухара, Самарканд — это же архитектурная сокровищница Востока! То, что строили у себя узбеки начиная со Средних веков — признанные шедевры! Все эти великолепные дворцы, мечети и медресе, богато и искусно украшенные керамикой. Посмотреть картинки, почитать и немедленно захотеть в путешествие в Узбекистан! Начните с картинок и постов, в моём блоге отличные репортажи про древние города Бухары и Хивы, рекомендую!
2 Но посмотрим правде в глаза, с тех пор многое изменилось. Да и обычные, не знатные дома в узбекских махаллях так же далеки от понятия «красота», как эта советская «панелька» от элитного жилья. И не знаю, Советский ли Союз разучил узбеков строить что-то красивое или дешёвые китайские стройматериалы с готовыми формами.
3 После обретения независимости Узбекистан стал возвращаться к истокам, как в религии, так и в архитектуре. Иногда они хотят «под старину». Даже пытаются заново построить медресе Угугбека из современного кирпича и железобетона. Что получится, судить ещё рано, но на этапе строительства выглядит диковато.
4 А лет десять пройдёт, ветер углы обглодает, и не отличить будет от средневековья. То, что на фото ведь тоже новострой.
5 Как и странного вида мечеть/медресе с разрезанным напополам куполом. Она построена в 20, если не в 21 веке.
6 Но если своё, родное им удаётся копировать и порой неплохо, здания в европейском стиле выглядят комично, словно это издёвка, пародия или вообще фотошоп. Запрос на «европейскость» здесь точно такой же, как в постсоветской России: успешные люди предпочитают «евроремонт». Вот и восьмизвёздочный отель Sultan Plaza в Намангане строили так, чтобы он одним только видом олицетворял респектабельность.
7 В каждом уважающем себя городе и даже кишлаке обязательно должен быть банкетный зал для торжеств. Узбекские свадьбы принято гулять широко, с размахом до тысячи человек, и делать это нужно несомненно в царских интерьерах. Как там внутри — не знаю, не был, но ресторан для особых случаев узнаешь из тысячи. Чем ближе к нему находишься, тем сильнее сочится кровь из глаз.
8 Они будто нарочно выстраивают здания такими попугайскими, чтобы молодожёны не обольщались: пусть вы приедете сюда на лимузине, в полночь он превратится в тыкву, и ночевать вы всё равно вернётесь в зассанный подъезд своей пятиэтажки.
9 Иногда слово расходится с делом, и аляпистый дом с колоннами, который в представлении архитектора выглядит, будто дом римского патриция, называется чисто узбекским именем Тилля-Кари — позолоченное медресе.
10 Иногда что-то приличное всё-таки получается. Вероятно, этот неизвестный мне отель (снял, пока стоял на перекрёстке — даже город не помню) перестроен из советского административного здания, а может и возведён с нуля. Простое по форме здание, в меру припудренное национальным колоритом. Это хотя бы не вызывает тошноту. Спасибо, что стёкла не синие.
11 Пробежимся по небольшим частным зданиям. То ли офисный центр, то ли мед. клиника — что здесь может располагаться?
12 Вот уж завязался узелок, дом — иллюстрация к песне Пугачёвой, даром что не про парня. Я его слепила из того, что было, А потом что было, то и полюбила.
13 Кто победит, красота или функциональность? В Узбекистане ответ очевиден: пандус? не слышали!
14 Узбеки строят муляжи за полчаса. Что это будет — пародия на венецианский дворец дожей?
15 Ладно, хватит спорить о вкусах. Критиковать каждый может, а взять да построить…предчувствую такие комментарии и сдаюсь. В Узбекистане сейчас настоящий строительный бум, и стройки бурлят по всей стране, от Ташкента до самых дальних рубежей. Жильё, торговые комплексы, отели, пресловутые свадебные салоны. Строят много, массово, с задором.
16 Даже в глуких кишлаках Каракалпакии кипит работа.
17 Строительных рынков уже больше, чем строителей!
18 Не могу знать наверняка, пусть узбекистанцы меня поправят, но у меня возникло ощущение, что строительная лихорадка связана со сменой власти в стране. И думаю, не в последнюю очередь из-за обвала курса рубля, когда многие трудовые мигранты были вынуждены вернуться домой, работать в России стало невыгодно, но они привезли накопления, а главное — большой опыт работы на стройках. Эти сотни тысяч рук нужно куда-то девать.
19 Такого количества одновременно возводимого жилья я прежде видел только в Китае, где на рисовых полях по всей стране строят целые микрорайоны из 20-этажных башен.В Узбекистане высотность поменьше, но размах такой же. Напоминает фотографии советских ударных строек, например когда пристраивали современные окраины к Москве.
20 Эти дома и внешне напоминают советские: просто коробки. Только из панелей больше не строят, в ходу кирпич, монолит, цементобетон.
21 Качество на уровне российских новостроек, возведённых теми же узбеками. Не развалится, но будет сквозить из всех щелей. Зато это очень дешёвое жилье. В провинции двухкомнатные квартиры стоят около 20 тысяч долларов, на окраинах столицы — 30.
22 Узбеки дошли до того, что полностью обновляют и перестраивают свои города, избавляются от советских панельных домов и меняют их на новые. Можете представить такое в России? В Узбекистане поглядите на город Карши, он перестроен почти полностью, на следующих нескольких фотографиях показываю Нукус — дыру посреди пустыни. И там полно свежих домов, в этой дыре! Целые районы подверглись обновлению. Правда, визуально они теперь похожи на Китай...
23 Проекты максимально простые, хотя почти у каждого присутствует какой-то декор, например здесь придумали эркер. Смотрится странно, но лучше «тадж махалов». Нормальное доступное жильё, здесь уже не нужно придираться к стилю. Хорошо, что здесь уже выучили правило, что на первых этажах должны быть торговые площади. Плохо, что не научились строить входы на уровне земли. И прятать кондиционеры.
24 Дом готов к сдаче.
25
26 Свежие новостройки выглядят опрятно до первых квартирантов. Стоит разместиться магазину, фасад тут же загадят кричащей рекламой, а жильцы немедленно после переезда установят кондиционер, спутниковую тарелку протянут через пол-дома провода.
27 Посмотрели на периферию, теперь давайте глянем на Ташкент. Я не ставил цели исследовать новостройки города, просто нажимал кнопку, когда они попадались мне на пути. А попадались они постоянно.
28 Если честно, узбекские проекты жилой недвижимости чрезвычайно скучны. Они словно специально контрастируют с вычурными прибабахами банкетных залов. И не сильно отличаются от провинциальных новостроек, разве что этажность в столице раза в два повыше. Но самое странное открытие — в Узбекистане не строят дома с лифтами! Даже в новых зданиях и в отелях, где доводилось останавливаться, приходилось подниматься пешком. Почему так — не знаю.
29 Благоустройство парка в небольшом городе, снято из окна машины.
30 Чем живут города — посмотрели. Теперь отправимся в узбекскую деревню. Вот остановка в чистом поле, а чем ещё нас можно удивить?
31 Процент новостроя здесь едва ли не больше, чем в городах. Почти все дома выкрашены в жёлтый — любимый цвет Ислама Каримова. В стране даже существует какой-то закон, что все жилые дома должны быть жёлтыми, представляете! К тем, кто живёт в домах других цветов может прийти милиция и потребовать перекрасить.
32 Бывают же дома белые и бежевые, как на фото. Но в придорожном Узбекистане удивляет другое. Вспомните любой российский/украинский посёлок или маленький городок возле трассы. Там же сплошной частный сектор, иногда разбавленный советской пятиэтажкой.
33 Тут по-другому, «первая линия» представляет собой одинаковые 1-2 этажные домики, либо частные, но объединённые общим забором, либо таунхаусы. Они одинаковы по всей стране, выкрашены в идеологически верный цвет и явно продаются (либо вообще раздаются) государством.
34 Всё это может казаться потёмкинской деревней, но люди в них действительно живут.
На сегодня всё. Как вам строительные «чудеса» современного Узбекистана? Лайк, если пост понравился, удивил или был полезен. Смело дизлайкайте, если вам всё это противно, ну и чирканите что-нибудь в комментариях, их для того и придумали.
У меня остался ровно один пост про Узбекистан, опубликую его позже. Как думаете, о чём я забыл рассказать?
Не пропустите новые репортажи
Добавляйте мои группы в социальных сетях, там много интересного!
Остаюсь на связи в любой стране мира благодаря туристической сим-карте Гудлайн! Подключайтесь!
Хотите опубликовать материал у себя?
Все фотографии и текст сделаны мной, если не сказано иное. Как автор, я хочу знать, где используются мои материалы. Если вы СМИ, блогер или редактор сайта, напишите мне по электронной почте — обсудим. Без разрешения перепечатка запрещена.
Для перепоста в личных (!) социальных сетях разрешение спрашивать не нужно, но пожалуйста, не забывайте указывать моё авторство с активной ссылкой на этот пост.
Давайте сотрудничать!
Да, я размещаю рекламу в журнале, и с удовольствием подготовлю фоторепортаж о вашем бизнесе, проведу конкурс среди читателей, отправлюсь в путешествие с вашим продуктом.
Чтобы связаться со мной для обсуждения рекламных проектов, напишите на macos@gde.ru
Русские пришли, русские ушли, русские вернулись. Вот краткая история острова Кадьяк с 18 века до сегодняшних дней. Именно отсюда началась история покорения «нашей» Америки. Именно покорения, а не открытия или освоения - местные народы вспоминают те времена как «самые чёрные» в своей истории.…
Edited at 2018-10-26 08:26 (UTC)
Строят также, как и во всем СНГ - кое-как. Обилие доступного по цене отделочного камня, который у нас в Москве стоит очень дорого, вызывает некоторый диссонанс, сперва может показаться, что взяли дорогой материал и говняный проект. На деле же, там этот материал стоит дешевле хорошего клинкера, поэтому и покупают. Ничего удивительного. На фоне кризиса в России, заморозки строек в Москве и девальвации нац валюты, многие вернулись на Родину и строят теперь там.
Никакого возрождение там нет. Их элиты еще более предательски настроены по отношению к своей стране, чем наши и даже украинские.
-----------------------------------
Помню, в каком-то детективе приехала московская шишка в Ташкент, так в многоэтажном здании МВД лифт вручную крутили сотрудники.
Интересно, а в этих отелях есть хотя бы носильщики, поднимающие багаж в номер?
Как это?
Чемоданы нам помогали поднимать, конечно.
Стоимость в 20-30 тыс - это вторичный рынок. Сейчас за кабинетом слышен голос преедставителя фирмы застройщика. Квадрат в новостройке 13-15 млн, при курсе 8300. Квартира минимум за 100 тыс. Это Ташкент.
Советский ли Союз разучил узбеков строить что-то красивое или дешёвые китайские стройматериалы...
>> Если набрать в поисковике: "площадь Регистан в Самарканде", он сходу выдаст: жемчужина персидской архитектуры. Не узбекской. По узбекской архитектуре выдает нечто невнятное, зато живо отзывается на запрос "узбекская юрта".
Да и сегодня на московских стройках как-то больше таджики встречаются, чем узбеки.
Edited at 2018-10-26 11:26 (UTC)
Edited at 2018-10-26 11:15 (UTC)